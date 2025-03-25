Ağrı'da Uyuşturucu ile Yakalanan İran Uyruklu Zanlı Tutuklandı

Ağrı'da vücudunda 614 gram uyuşturucu bulunan İran uyruklu zanlı J.N, tutuklandı. Bu operasyon, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla gerçekleşti.
Uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu J.N, üst aramasının ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede yapılan iç beden muayenesinde, J.N'nin vücudunda toplam 614 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede hakimlik karşısına çıkarıldı.
Yapılan değerlendirme sonrasında J.N, tutuklanarak cezaevine gönderildi.