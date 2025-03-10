Ağrı'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 zanlıdan 2'si yabancı uyruklu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 10:22
Ağrı'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Ağrı'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Ağrı'da gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonu kapsamında, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Olay, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sırasında, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen iki İran uyruklu şahıs, H.Y. ve S.A., iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Burada yapılan muayene sonucunda, şüphelilerin iç organlarında 107.59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu gelişmenin hemen ardından, uyuşturucuyu teslim alacakları belirlenen diğer bir kişi de gözaltına alındı.

Adalet Süreci

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Ağrı'da uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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