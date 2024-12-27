Ağrı'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 9 Zanlı Yakalandı

Ağrı'da 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ağrı'da gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerinde yol kontrol uygulaması yaptı.

Ele Geçirilen Kaçak Malzemeler

Yürütülen aramalar sonucunda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi ve 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

Doğubayazıt ilçesindeki başka bir operasyonda ise İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında bir iş yerinde arama gerçekleştirdi. Bu operasyonda, 24 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Diyadin ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. Diyadin ilçesinde yapılan operasyonda, 2 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi