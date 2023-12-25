Ağrı'da yol açma çalışmasında 2 can kaybı, 2 kişi hala aranıyor

Taşlıçay ilçesindeki Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında fırtına ve tipi nedeniyle koyunlarını kaybeden köylüler, yardım istedi. İl Özel İdaresi, operatör Necati Şen yönetimindeki iş makinesini bölgeye gönderdi. Ancak iş makinesi, kar ve tipiyle kaplı köy yolunda uçuruma düştü. İçindeki 3 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye UMKE, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri gönderildi. Kar ve tipi altında zorlukla yürütülen arama kurtarma çalışmalarında iş makinesine ulaşıldı. İş makinesi operatörü Necati Şen ağır yaralı olarak uçurumdan sedyeyle 500 metre taşındı ve paletli ambulansa bindirildi. İş makinesindeki Mustafa Taşdemir ise ölü bulundu. Necati Şen, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Ekipler, kaybolan Yasin Taşdemir ve Raif Aydın için arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Ancak gece boyunca karşılaştıkları tipi ve fırtına nedeniyle çalışmaları durdurmak zorunda kaldılar.