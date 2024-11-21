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Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışmasında Aileler Buluştu

Ağrı'da aileler yöresel lezzetleri sergileyerek kaybedecekleri bir yarışma değil, beraberlik ortamı sağladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:30
Ağrı'da Yöresel Lezzetler Yarışmasında Aileler Buluştu

Ağrı'da Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor

Ağrı'da gerçekleştirilen "Yöresel Lezzetler Aileler Buluşuyor" programında, aileler yöresel yemeklerini hazırlamak için mutfağa girdi. Valilik koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlik, Serhat Kalkınma Ajansı, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı işbirliği ile gerçekleştirildi. Amacı, bölgenin eşsiz yemeklerini tanıtmak ve aileler arasında birlik ve beraberlik ortamı sağlamaktı.

Yarışmanın Kazananları

Etkinliğin yapıldığı üniversite yerleşkesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda aileler, yöresel yemekler hazırladı. Jüri üyelerinden en çok puanı alan, "taş köfte" yemeği ile Taşlıçay ilçesinden Bulut ailesi oldu. "Eleşkirt mantısı" ile Tekin ailesi ikinciliği, "halise" yemeğiyle de Güntaş ailesi üçüncülüğü elde etti.

Vali Mustafa Koç, etkinlikte katılan tüm ailelere katılım belgesi dağıtarak teşekkür etti. Ayrıca, yarışmanın kazananlarına 15 bin, 10 bin ve 5 bin liralık hediye çekleri verildi.

Vali Koç'un Açıklamaları

Gazetecilere açıklama yapan Vali Koç, Ağrı'nın köklü bir kültüre sahip olduğunu ve mutfak kültürünün bunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. "Ağrı'nın tescilli ve tescilsiz lezzetlerinin olduğunu belirten Koç, etkinliği düzenleyerek tarihimizi yansıtan güzel yemekleri tanıtmayı hedefledik. Bir yarışma formatında olsa da burada katılan her ailenin kazandığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İlin güzelliklerini tanıtmak ve birlik beraberlik ortamını pekiştirmek için bu tür organizasyonlara devam edeceklerini aktardı. Programa ayrıca vali yardımcıları, rektör vekili Prof. Dr. Serkan Kapucu, İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer ve il protokolü katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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