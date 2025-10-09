Ağrı'da Yükümlüler Adına Fidan Dikti — Pilav Günü ile Yeni Başlangıç

Ağrı'da yükümlüler, Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Adalet Ormanı'nda düzenlenen pilav günü ve fidan dikim etkinliğinde kendi adlarına fidan dikti.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:48
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ahmed-i Hani Havalimanı yolu üzerindeki Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Adalet Ormanı'nda "Yükümlülerle Pilav Günü ve Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte yükümlüler, hayatlarında yeni bir başlangıcın simgesi olarak kendi adlarına fidan dikti.

Programda konuşan Başsavcı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada "İnsana Dokunuyor, İnsanı Dokuyoruz" şiarıyla hareket ettiklerini söyledi.

"Yükümlülerimizin geçmişteki hatalarından arınıp iyi bir birey olarak hayata başlayacakları, diktikleri fidanlar gibi yeşerecekleri bir geleceği arzu ediyor, buna ilişkin inancımızı muhafaza ediyoruz. Bu etkinlik aynı zamanda yükümlülerimizin kanunla belirlenen denetimli serbestlik sürelerini başarıyla tamamıp bir anlamda mezun oldukları süreci ifade ettiğinden, mezuniyetlerini hayata ve ailelerine karşı devam edecek sorumluluklarını hatırlamaları için mezuniyet nişanesi olarak 'pilav günü' adlandırdık."

Çalış, desteklerinden dolayı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türk Kızılay ve Şeker Fabrikası'na teşekkür etti.

Ardından Vali Mustafa Koç, Başsavcı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, hakim ve savcılar ile yükümlüler fidanları toprakla buluşturdu.

Program, yükümlülere başarı belgesi verilmesinin ardından katılımcılara pilav ve kavurma ikram edilmesiyle tamamlandı.

Ağrı'da yükümlüler, hayatlarında yeni bir başlangıcın simgesi olarak kendi adlarına fidan dikti. Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmed-i Hani Havalimanı yolu üzerindeki Şehit İnfaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit Adalet Ormanı'nda "Yükümlülerle Pilav Günü ve Fidan Dikim Etkinliği" düzenlendi. Başsavcı Adem Çalış (sağ 3), yükümlülerle fidan dikti.

