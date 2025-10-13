Ağrı Dağı Karla Kaplandı — Doğubayazıt Beyaza Büründü

Doğubayazıt'ta gece etkili olan yağış, Türkiye'nin zirvesi 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın yüksek kesimlerini karla ördü.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 22:48
Gece yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü

Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

5 bin 137 metre rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.

Büyük bir bölümü beyaza bürünen Ağrı Dağı, zirvesi ve çevresini saran bulutlarla güzel manzara oluşturdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

