Ağrı Dağı karla kaplandı — Doğubayazıt beyaza büründü
Gece yağışı yüksek kesimlerde kara dönüştü
Doğubayazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte gece boyunca etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
5 bin 137 metre rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nın yüksek kesimleri karla kaplandı.
Büyük bir bölümü beyaza bürünen Ağrı Dağı, zirvesi ve çevresini saran bulutlarla güzel manzara oluşturdu.
