Ağrı Dağı Manzaralı Bahçede Elma Hasadı Başladı

Doğubayazıt'ta Ağrı Dağı eteklerindeki bahçede 520 elma ağacıyla elma hasadı başladı; ziyaretçiler elmaları ücretsiz tadabiliyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 09:54
Ağrı Dağı eteklerinde elma hasadı başladı

Doğubayazıt'ta, 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı manzaralı bir bahçede elma hasadı başladı. Bahçe sahibi Abdulkadir Ardin'in tesisinde elma dışında kayısı, şeftali, erik, kiraz, vişne, badem, armut ve ayva gibi çok sayıda meyve yetiştiriliyor.

Hasat ve ziyaretçi imkânları

Yaz boyunca çeşitli meyvelerin toplandığı bahçede şu günlerde elma hasadı öne çıktı. Bahçeye piknik yapmak için gelen vatandaşlar doğayla baş başa vakit geçirirken, elmaları ücretsiz tadabiliyorlar.

Bahçe sahibi Abdulkadir Ardin, bahçede yaklaşık 5 bine yakın meyve ağacı bulunduğunu belirtti. Ardin, şöyle konuştu: "Bütün meyve çeşitlerimiz var. Çok güzel kayısılarımız vardı ve temmuz gibi hasadını tamamladık. 520 elma ağacımız var. Elmalarımız 4 çeşittir. Elma hasadı başladı. 10 gün sürer. Elmalarımız organiktir, ilaç kullanmıyoruz. Ağrı'da meyve yetişmez algısı var. Gelsinler burada meyveleri görsünler. Mayıs ayında meyve hasadına başlarız, kar düşene kadar devam ederiz. Ürünleri satmıyoruz, bahçeye gelenler ücretsiz tüketiyor."

Turizm ve hizmetler

Ardin, bahçede sadece üretim yapılmadığını, aynı zamanda piknik alanı, konaklama ve restoran gibi sosyal imkânların da bulunduğunu söyledi. Ege Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü mezunu Nuran Ardin ise bahçenin kapsamlı olduğunu ve doğayla baş başa kalmak isteyenlere güzel bir ortam sunduğunu anlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 5 bin 137 metrelik yüksekliğiyle yurdun en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde elma hasadı başladı.

