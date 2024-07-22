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Ağrı Dağı'na Tırmanışta Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi İnecek

Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, indirme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 20:40
Ağrı Dağı'na Tırmanışta Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi İnecek

Ağrı Dağı'nda Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Ağrı Valiliği, Ağrı Dağı'nda meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kişinin cansız bedenine ulaşılması sonrasında, söz konusu kişilerin bulundukları yerden indirilmesi için yürütülen çalışmalara hız verdi.

20 Temmuz Olayı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Cumartesi günü Ağrı Dağı'na tırmanış yapan bir grup içerisinde yer alan iki kişi, 5 bin 50 rakımda kayboldu. Bu kaybolma durumu üzerine, Valilik ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere toplamda 61 profesyonel dağcı, 2 yerel rehber ve 1 İHA ekibi görevlendirildi. Bu ekipler; Ağrı AFAD, UMKE, jandarma personeli ve çeşitli illerin Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden gelen uzman dağcılardan oluştu. Yerel rehber, kaybolan kişilerin cansız bedenini sabah saatlerinde 4 bin 900 rakımda buldu.

Valilikten Açıklama

Ağrı Valiliği, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığı diledi ve "Olumsuz hava koşullarından dolayı olay bölgesinden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerinin nakli için sürdürdüğümüz çalışmalar hassasiyetle devam ediyor" ifadelerinde bulundu.

Olay, toplamda 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan gruptan iki kişinin, sis ve tipi nedeniyle mahsur kaldığı sırada yaşandı. Arama kurtarma ekipleri, İHA desteği ile birlikte etkin bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

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