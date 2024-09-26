Ağrı Dağı'nda Dorukların Benekli Meleği Ortaya Çıktı

Ağrı Dağı'nda Nadir Kelebek Türü Görüntülendi

Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olmasının yanı sıra çeşitli yaban hayatı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Son günlerde "dorukların benekli meleği" olarak bilinen nadir benekli kelebek türü, dağın yüksek kesimlerinde görüntülendi.

Uzman Görüşleri

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, bu türün yüksek rakımlarda yaşadığını belirterek, "Ülkemizde 1500 ile 3500 metre yüksekliklerde görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4200 metre rakımında görünmesi, bu bölgedeki biyoçeşitliliğin bir kanıtıdır," dedi.

İlk kez Iğdır envanterine kaydedilen bu kelebek türü, özellikle taşlı ve açık arazilerde yaşadığı için bu ismi alıyor. Türkoğlu, "Ağrı Dağı'nın florası, bu tür için elverişli bir yaşam alanı sunuyor. Lahana ve hardal gibi bitkilerle beslenen kelebek, dağın ekosisteminin önemli bir parçasıdır," şeklinde yorumladı.

Bölgenin Ekolojik Önemi

Ağrı Dağı, yaban hayatı açısından bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Türkiye'de kelebekler üzerine çalışan birçok akademisyen ve gönüllü, bu türleri incelemek amacıyla bölgeye gelmektedir. Dorukların benekli meleği, Ağrı Dağı'nın ekosisteminin zenginliğini göstermektedir," dedi.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.