DOLAR
34,15 -0,05%
EURO
38,12 -0,22%
ALTIN
2.931,11 -0,47%
BITCOIN
2.179.090,93 -0,56%

Ağrı Dağı'nda Dorukların Benekli Meleği Ortaya Çıktı

Ağrı Dağı'ndaki nadir kelebek türü, yaban hayatı uzmanı tarafından kaydedildi ve bu bölgedeki zengin biyoçeşitliliği kanıtladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 11:38
Ağrı Dağı'nda Dorukların Benekli Meleği Ortaya Çıktı

Ağrı Dağı'nda Nadir Kelebek Türü Görüntülendi

Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek zirvesi olmasının yanı sıra çeşitli yaban hayatı türlerine de ev sahipliği yapıyor. Son günlerde "dorukların benekli meleği" olarak bilinen nadir benekli kelebek türü, dağın yüksek kesimlerinde görüntülendi.

Uzman Görüşleri

Yaban hayatı uzmanı Mete Türkoğlu, bu türün yüksek rakımlarda yaşadığını belirterek, "Ülkemizde 1500 ile 3500 metre yüksekliklerde görülebilen önemli bir türdür. Ağrı Dağı'nın 4200 metre rakımında görünmesi, bu bölgedeki biyoçeşitliliğin bir kanıtıdır," dedi.

İlk kez Iğdır envanterine kaydedilen bu kelebek türü, özellikle taşlı ve açık arazilerde yaşadığı için bu ismi alıyor. Türkoğlu, "Ağrı Dağı'nın florası, bu tür için elverişli bir yaşam alanı sunuyor. Lahana ve hardal gibi bitkilerle beslenen kelebek, dağın ekosisteminin önemli bir parçasıdır," şeklinde yorumladı.

Bölgenin Ekolojik Önemi

Ağrı Dağı, yaban hayatı açısından bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Türkiye'de kelebekler üzerine çalışan birçok akademisyen ve gönüllü, bu türleri incelemek amacıyla bölgeye gelmektedir. Dorukların benekli meleği, Ağrı Dağı'nın ekosisteminin zenginliğini göstermektedir," dedi.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli...

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli...

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli...

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli...

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli...

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli...

Yüksek rakımda yaşam sürmesi nedeniyle "dorukların benekli meleği" olarak isimlendirilen benekli kelebek, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımında AA ekibince kayıt altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!
2
TARSİM Sistemi Türk Dünyasında Yaygınlaşıyor
3
Fransa'da Aktivist Elias d'Imzalene'nin Gözaltına Alınması
4
Fransa ve ABD'nin İsrail-Lübnan Sınırında Güvenlik Uzlaşısı Çağrısı
5
Atık Ayrıştırmanın Sıfır Atık Yaşam Tarzına Etkisi
6
Japonya'da Eski Boksör Hakamata İwao'nun 1966 Cinayet Davası Beraatle Sonuçlandı
7
Dicle Elektrik'e Silahlı Saldırı: İki Çalışana Açık Ateş

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı