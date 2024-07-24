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Ağrı Dağı'nda Kalp Krizi Riski: 65 Yaşındaki Dağcı Hastaneye Kaldırıldı

Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışı sırasında kalp rahatsızlığı geçiren 65 yaşındaki Nuri H., hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 17:00
Ağrı Dağı'nda Kalp Krizi Riski: 65 Yaşındaki Dağcı Hastaneye Kaldırıldı

Ağrı Dağı'nda Kalp Krizi Tehlikesi

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı'nda hüzünlü bir olay yaşandı. 65 yaşındaki Nuri H., zirve tırmanışı sırasında 4,900 rakımda kalp rahatsızlığı geçirdi. Olayın ardından, AFAD ekipleri müdahale etmek üzere bölgeye yönlendirildi.

ACİL MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar doğrultusunda, bölgedeki AFAD ekiplerinden 12 kişi, 4,200 rakımda olay yerine ulaştı. Ekipler, Nuri H.'yi güvenli bir şekilde 3,200 rakımda bulunan kamp alanına indirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Nuri H.'ye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri) tarafından gerekli müdahale yapıldı. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmayan Nuri H., olası kalp krizi riskine karşılık Gölyüzü köyü Ela mezrasında Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zirve tırmanışının heyecanının yanı sıra, dağcılık sporunun riskleri bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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