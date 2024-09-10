Ağrı Dağı'nda Kar Yağışı

Ağrı Dağı Beyaza Büründü

Türkiye'nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı, son günlerde etkili olan kar yağışı ile tamamen beyaz bir örtüyle kaplandı. Yaklaşık 5 bin 137 metre yüksekliğiyle dikkat çeken bu dağ, karla kaplandığı için muhteşem bir manzara oluşturdu.

Yağışların Etkisi

Kent genelinde 2 gündür devam eden sağanak yağış, yerel yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Ağrı Dağı'nın zirvesinden itibaren yaklaşık 3 bin 600 metreye kadar olan bölge, kar yağışından etkilendi ve dağın etrafı tamamen beyaza büründü.

Dağcıların Zorlu Anları

Öte yandan, kar yağışına hazırlıksız yakalanan dağcılar zorlu anlar yaşadı. Kar ile kaplanan arazide ilerlemekte güçlük çeken dağcılar, güvenlik önlemlerini artırmak zorunda kaldı.

Bu durum, Ağrı Dağı'nın doğasının güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, yerel halk ve ziyaretçiler için dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı, yağan karla beyaza büründü.