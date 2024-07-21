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Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 08:42
Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

AĞRI (AA) - Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na dün tırmanış yapan bir gruptan olumsuz hava koşullarında kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Ekiplerin, biri kadın 2 Türk vatandaşını arama kurtarma çalışması sürüyor.

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin...

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin...

Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken zirveye yakın noktada 5 bin 50 rakımda tipide kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştırıldı. Yerli rehberlerden 2 kişi, sabah saatlerinde zirveye yakın bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlarken, Van AFAD'dan sevk edilen 10 kişilik dağcı grubu ile Ağrı AFAD'dan 4 kişilik ekip, 3 bin 200 rakımdan zirveye tırmanışa geçti.

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