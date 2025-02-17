Ağrı Dağı'nda Kış Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Ağrı Dağı'na Zorlu Kış Tırmanışı Gerçekleşti

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcılar, Ağrı Dağı'na düzenledikleri zorlu kış tırmanışını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve 5 bin 137 rakımda yer alan Ağrı Dağı, Doğubayazıt ilçesinde bulunuyor.

Tırmanış Detayları

Perşembe günü sabah saatlerinde, Doğubayazıt ilçesine gelen 31 dağcı ve 3 rehber, Elle mezrasında tırmanışa başladı. İlk geceyi 3 bin 200 metredeki kamp çadırlarında geçiren dağcılar, ikinci günde kar ve tipiye rağmen tırmanışlarına devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 4 bin 200 rakıma ulaşan dağcılardan bazıları geri dönmek zorunda kalırken, 14 dağcı zorlu zirve yolculuğuna devam etti. Yükseğe çıkıldıkça ağırlaşan iklim koşulları ve artan kar-buz kütleleri, dağcıları zorladı. Ancak, uzun ve çetin bir mücadele sonrasında, dağcılar zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede Vakit Geçirdiler

Zirvede bir süre vakit geçiren dağcılar, ardından inişe geçerek tırmanışı tamamladılar. Faaliyetin başarıyla sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Ağrı temsilcisi Bülent Yüzak, "Zor hava koşullarına rağmen başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Bu noktada Federasyon Başkanımız Ali Şenkaynağı, rehber hocamız Ayşe Kalkan ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum," dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na düzenlediği zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na düzenlediği zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı.