Ağrı Dağı'nda Kış Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Ağrı Dağı'na düzenlenen kış tırmanışı, zorlu hava koşullarına rağmen başarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 13:54
Ağrı Dağı'nda Kış Tırmanışı Başarıyla Tamamlandı

Ağrı Dağı'na Zorlu Kış Tırmanışı Gerçekleşti

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcılar, Ağrı Dağı'na düzenledikleri zorlu kış tırmanışını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan ve 5 bin 137 rakımda yer alan Ağrı Dağı, Doğubayazıt ilçesinde bulunuyor.

Tırmanış Detayları

Perşembe günü sabah saatlerinde, Doğubayazıt ilçesine gelen 31 dağcı ve 3 rehber, Elle mezrasında tırmanışa başladı. İlk geceyi 3 bin 200 metredeki kamp çadırlarında geçiren dağcılar, ikinci günde kar ve tipiye rağmen tırmanışlarına devam etti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 4 bin 200 rakıma ulaşan dağcılardan bazıları geri dönmek zorunda kalırken, 14 dağcı zorlu zirve yolculuğuna devam etti. Yükseğe çıkıldıkça ağırlaşan iklim koşulları ve artan kar-buz kütleleri, dağcıları zorladı. Ancak, uzun ve çetin bir mücadele sonrasında, dağcılar zirveye ulaşmayı başardı.

Zirvede Vakit Geçirdiler

Zirvede bir süre vakit geçiren dağcılar, ardından inişe geçerek tırmanışı tamamladılar. Faaliyetin başarıyla sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Ağrı temsilcisi Bülent Yüzak, "Zor hava koşullarına rağmen başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Bu noktada Federasyon Başkanımız Ali Şenkaynağı, rehber hocamız Ayşe Kalkan ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum," dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı...

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na düzenlediği zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı...

Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki dağcıların, Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na düzenlediği zorlu kış tırmanışı sorunsuz tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu, Lübnan'da Hamas Yetkilisini Hedef Aldı
2
Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali Başladı
3
YÖK Başkanı Özvar: 'Bilim İletişimi Ofisi' ile Bilimi Duyuracağız
4
Ümit Özdağ Hakkında Cumhurbaşkanı'na Hakaret İddianamesi Hazırlandı
5
Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi Davasında Gelişmeler
6
AK Parti'den TÜSİAD'a Sert Mesaj: 'Önce Kötü Sicilinizi Temizleyin'
7
Mali'deki 2. Afrika Maarif Spor Oyunları Sonuçlandı

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi