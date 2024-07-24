Ağrı Dağı'ndaki Cesetleri İndirme Çalışmaları Sürüyor

Ağrı Dağı'ndaki Cenaze İndirme Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken hayatlarını kaybeden iki kişinin cenazelerinin indirilmesi için yürütülen çalışmalar 3. gününde sürüyor. Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın'ın kaybolduğu bölgede, 44 kişilik bir ekip olumsuz hava koşullarına rağmen görevine devam ediyor.

Çalışmalara Destek Sağlanıyor

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 rakımlı kamp alanında, cesetleri bulundukları zirveye yakın noktadan indirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Havanın durumu göz önünde bulundurularak, ekiplerin bu gece tırmanarak sabah saatlerinde cenazeleri kamp alanına ulaştırmayı planladıkları ifade edildi.

Bu süreçte, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi de ekiplere kumanya yardımı yaparak destek sağlıyor.

Olayın Gelişimi

20 Temmuz Cumartesi günü, 5 bin 137 rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış yapan gruptan, sis ve tipi nedeniyle iki kişi mahsur kalmış ve kaybolmuştu. AFAD ve diğer gönüllü ekipler, bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine İHA destekli olarak başlamıştı. 22 Temmuz'da, yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı, iki kişinin cenazelerini bulmuştu.