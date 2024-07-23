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Ağrı Dağı'ndaki Trajik Kayıp: Hollandalı Akademisyenin Anıları

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken 2 arkadaşını kaybeden Hollandalı akademisyen Usseb Karahalil'in duygusal anlatımı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:14
Ağrı Dağı'ndaki Trajik Kayıp: Hollandalı Akademisyenin Anıları

Ağrı Dağı'ndaki Tırmanışta Kaybedilen Hayatlar

Yüksek irtifa tırmanışı sırasında 2 arkadaşını yitiren Hollandalı akademisyen Usseb Karahalil, yaşadığı trajediyi Erzurum'daki hastanede anlattı. Ayak bileği kırılan Karahalil, zor hava koşulları nedeniyle büyük bir felaketle yüzyüze geldiklerini belirtti.

Hüzünlü Bir Yolculuk

51 yaşındaki Karahalil, 18 Temmuz tarihinde, çocukları Siirin ve Milan ile birlikte tırmanışa başlamıştı. Toplam 7 kişilik grup, Dağcılık rehberi eşliğinde ilerliyordu. Fakat, 3200 rakımda bir arkadaşı gruptan ayrılarak geri dönmesi gerekti.

Kayıp Arkadaşlar ve Olumsuz Hava Koşulları

Karahalil, "Grup yavaş ilerliyordu, biz de dikkatli bir şekilde tırmanıyorduk. Ancak 4800-4900 rakımda Halil Bey ve Dilek Hanım, rehberin ikazına rağmen çok hızlı hareket ederek gruptan ayrıldılar" dedi.

Göz Göz Görünmezken Geri Dönüş

Yaklaşık 5000 rakıma ulaştıklarında, yoğun sis ve fırtına şartlarıyla karşılaşan grup, geri dönmeye karar verdi. Karahalil, aşağıya inerken ayak bileğinin kırıldığını ve zor bir yolculuk yapmak zorunda kaldığını anlattı. Diğer kaybolan arkadaşlarına dair aldıkları kötü haber, onu derinden etkiledi. "Bu haber beni cidden çok üzdü, kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Arama Kurtarma Çalışmalarının Detayları

Olay, 20 Temmuz günü meydana geldi. Kaybolan 2 kişi için AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, İHA destekli arama kurtarma çalışması başlattı. Nihayetinde, yerel rehber Barzani Ceylan ve bir arkadaşı tarafından cenazeleri bulundu.

Tedavi Süreci ve Geçmiş Olsun Temennisi

Buhara Hastanesi Başhekimi Dr. Hulki Aşır, Karahalil'in tedavisinin sürdüğünü ve gün içinde ameliyat edilmesi gerektiğini belirtti. Karahalil'in yaşadıkları ve kayıpları, merhamet ve dayanışma ile dolu bir hikaye haline geldi.

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