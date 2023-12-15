Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutlar görüldü

Türkiye'nin en yüksek dağı, Ağrı Dağı zirvesinde mercek bulutlar oluştu.

Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulutlar görüldü
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İran, Nahçıvan ile Ermenistan gibi komşu ülkelerden de görünen 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı'nın zirvesinde mercek bulut oluştu. Halk arasında "şapka" olarak bilinen mercek bulut görenlere görsel şölen yaşattı.

mercek-bulut

Günün ilk ışıkları ile ortaya çıkan mercek bulutu Ağrı ve Iğdır'da farklı noktalardan net olarak görüldü. Güçlü hava akımlarının dağ ve tepe gibi engebeli bölgelerde karşılaşması sonucu oluşan mercek bulut daha önceki günlerde Türkiye'de farklı noktalarda görülmüştü.

mercek-bulut

Mercek bulutları havadaki nem oranının yeterli oranda yükselmesi, aşağı ve yukarı yönlü hareket etmesi anında basınç ve sıcaklık değişimi sonucu su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşması ile meydana geliyor. 

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