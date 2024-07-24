Ağrı Dağı Tırmanışında Ölümden Kurtulan Akademisyenin Anıları

Ağrı Dağı'nda Trajik Tırmanış

Türkiye'nin en yüksek zirvesine tırmanma girişiminde bulunan akademisyen Prof. Dr. Muhsin Koçak, iki arkadaşını kaybettiği olayda ölümden döndü. Koçak, tırmanış sırasında yaşananları detaylı bir şekilde anlattı.

Tırmanışın Başlangıcı

20 Temmuz 2023 tarihinde, sabah saat 01.00'de 4 bin 200 rakımda bulunan kamp alanından ayrıldıklarını belirten Koçak, hafif yağmur altında tırmanışa geçtiklerini ifade etti. İlerleyen saatlerde hava koşullarının olumlu olduğunu belirtti.

Şiddetli Sis ve Rüzgar

4 bin 900 metrede ani bir sis ve şiddetli rüzgarla karşılaştıklarını söyleyen Koçak, “Önümüzü göremeyecek kadar zor durumdaydık. Geri dönmek ise aynı derecede tehlikeli hale gelmişti” dedi.

Arkadaşların Kaybolması

Yanında bulunan Dilek Gökbulak’ın kaybolduğunu anladığı anı anlatan Koçak, “Dilek Hanım arkamda yoktu. Grubun gerisinde kaldığını düşündüm ve zirveye gitmeye devam ettim” şeklinde konuştu.

Zirvedeki Görüşme

Zirvede diğer bir gruba rastladığında Dilek Gökbulak ve Halim Bey'i gördüğünü belirten Koçak, “Dilek Hanım, zirveye sadece birkaç metre kala geri dönmeye karar verdi. Onlara, bu koşullarda devam etmenin ne kadar riskli olduğunu söyledim” dedi.

Kaybolma ve Kurtulma Süreci

Tırmanışta kaybolduğunu fark eden Koçak, “Bütün tecrübelerimi kullanarak koşullara göre hareket ettim ve kamp alanına sağ salim dönebildim. Ancak, Dilek Hanım ve Halim Bey’in kaybolduğunu duyduğumda korku dolu bir an yaşadım” açıklamasında bulundu.

Arama Kurtarma Çalışmaları ve Sonuçlar

AFAD ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği arama kurtarma çalışmaları, 22 Temmuz'da cenazelerin bulunmasıyla sonuçlandı. Koçak, “Hava koşulları arama kurtarma için oldukça olumsuzdu. Arkadaşlarımızın kaybolduğu günde kurtarma mümkün değildi” dedi.

Son Düşünceler

Yaşananların ardından büyük bir üzüntü içinde olduklarını ifade eden Koçak, “Umarım gelecekte daha dikkatli ve tedbirli tırmanışlar gerçekleştirilir. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken önlemler önemlidir” dedi.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na grup halinde tırmanış yaparken 2 arkadaşı hayatını kaybeden ve kendisi de kaybolduktan sonra yolunu bularak 4 bin 200 kamp alanına inmeyi başaran akademisyen Muhsin Koçak, o gün yaşadıklarını anlattı. Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Dilek Gökbulak (sağ 2) fotoğrafta yer alıyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na grup halinde tırmanış yaparken 2 arkadaşı hayatını kaybeden ve kendisi de kaybolduktan sonra yolunu bularak 4 bin 200 kamp alanına inmeyi başaran akademisyen Muhsin Koçak, o gün yaşadıklarını anlattı. Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Dilek Gökbulak (sağ 2) fotoğrafta yer alıyor.

Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı'na grup halinde tırmanış yaparken 2 arkadaşı hayatını kaybeden ve kendisi de kaybolduktan sonra yolunu bularak 4 bin 200 kamp alanına inmeyi başaran akademisyen Muhsin Koçak, o gün yaşadıklarını anlattı. Ağrı Dağı'na tırmanış yaparken kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Dilek Gökbulak (sağ 2) fotoğrafta yer alıyor.