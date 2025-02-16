Ağrı Dağı Yeniden Beyazlara Büründü: Kar Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor

Ağrı Dağı Yeniden Beyaza Büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yer alan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, son günlerde etkili olan kar yağışıyla gözle görülür bir şekilde beyaza büründü.

5.137 Metre ile Zirveye Tırmanış

Yılın her mevsiminde dağcıların tırmanış yaptığı 5.137 metre yüksekliğiyle ülkenin en yüksek noktası ünvanına sahip olan Ağrı Dağı ve çevresindeki dağlar, bu yağış nedeniyle yeniden karla kaplı hale geldi.

Karla Kaplı Zirve Görselliği

Zirvesinden eteklerine kadar kar örtüsüyle kaplanan dağ, bu eşsiz manzarası ile ziyaretçilerini adeta büyüleyici bir güzellik sunuyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.