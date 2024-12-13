Ağrı Dağı Yeniden Kış Beyazına Büründü

Ağrı Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı, yeniden karla kaplandı. Kentin dört bir yanını beyaza bürüyen kar yağışı, 5 bin 137 rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nda da etkisini gösterdi.

Dağcıların Gözdesi

Özellikle yaz aylarında dağcıların popüler uğrak noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinde görülen bulutlar ve kar örtüsü, muhteşem bir doğal manzara oluşturdu. Bu görüntüler, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı yeniden karla kaplandı. Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, 5 bin 137 rakımla yurdun zirvesi olan Ağrı Dağı'nda da etkili oldu.