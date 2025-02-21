Ağrı'daki Kapanan Yol, Paletli Ambulansla Açıldı

Ağrı'da kar nedeniyle kapanan köydeki hasta, paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 20:08
Ağrı'daki Kapanan Yol, Paletli Ambulansla Açıldı

Ağrı'nın Yukarı Küpkıran köyünde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan 74 yaşındaki Halis Yıldırım, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasının ardından, sağlık ekipleri iki ambulansla köye doğru yola çıktı.

Sağlık ekipleri, Murat köyüne kadar yolu ulaşıma açık bulduktan sonra, karla kaplı yolları aşmak için paletli ambulans kullandı. Zorlu yolculuğun ardından Yukarı Küpkıran köyüne ulaşan ekipler, Yıldırım’ın evinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sonrasında, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, burada tedavi altına alındı. Kar nedeniyle ulaşımın zorlaştığı bu bölgede, sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi büyük önem taşıdı.

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla...

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla...

Ağrı'da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, paletli ambulans yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

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Ağrı'daki Kapanan Yol, Paletli Ambulansla Açıldı

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