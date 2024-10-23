Ağrı'daki Meyve Bahçesi Sonbahar Güzellikleriyle Dolu

Ağrı'da Sonbahar Güzellikleri

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Örtülü köyünde yer alan meyve bahçesi, sonbahar mevsiminin canlı renkleriyle adeta bir renklilik sunuyor. Bahçe, ünlü Ağrı Dağı'nın eteklerinde Abdulkadir Ardin tarafından oluşturulmuş olup, birçok farklı meyve ağacına ev sahipliği yapıyor.

Hasat Tamamlandı

Bir süre önce meyve hasadının tamamlandığı bahçede, ağaçların yaprakları sonbaharın gelişiyle sararmaya ve dökülmeye başladı. Ziyaretçiler, sarı ve yeşilin tonlarının hâkim olduğu bu manzara eşliğinde yürüyüş yaparak sonbaharın tadını çıkarıyorlar.

Atlı Gezintiler

Sonbahar güzelliklerinin keyfini çıkaran ziyaretçiler, aynı zamanda bahçe çevresinde atlarla gezinti yapma imkanı buluyor. Bahçe sahibi Nurcan Ardin, meyve bahçelerinin dört mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu belirtiyor.

Ziyaretçilere Açık

Ardin, "Bahçemizde harika bir sonbahar manzarası var. Yılın dört mevsimi ziyaretçilerimiz burayı tercih ediyor. Sonbahar manzarası oldukça etkileyici. Buraya gelen herkes, hem bahçede sonbaharın güzelliklerine tanıklık ediyor hem de karla kaplanan Ağrı Dağı'nın manzarasını izleyerek keyif alıyor." diyerek bahçenin çekiciliğini vurguladı.