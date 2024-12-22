Ağrı'daki Sulak Alanlar Buzla Kaplandı

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesinde Soğuk Hava Etkisini Gösterdi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, geniş bir alana yayılan sulak alanlar, etkileyici bir şekilde buzla kaplandı. Gece sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bu bölgede, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Özellikle Düzlük Köylerinde Etkili Oluyor

Soğuk hava nedeniyle Dalbahçe, Suluçem ve çevredeki düzlük köylerde geniş sulak alanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Kış koşullarının etkisiyle buz tutan bu alanlar, drone ile görüntülenerek bölgedeki değişim net bir şekilde gözler önüne serildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geniş alana yayılan sulak alanlar buzla kaplandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde geniş alana yayılan sulak alanlar buzla kaplandı.