Ağrı, Kars ve Ardahan'da Soğuk Hava Etkisi: Sulak Alanlar Buz Tuttu

Ağrı, Kars ve Ardahan bölgeleri, son günlerde etkili olan soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya kaldı. Gece saatlerinde başlayarak sabaha doğru etkisini kaybeden yoğun sis, bölgede hayatı olumsuz etkiledi.

Soğuk havanın etkisiyle sulak alanlar tamamen buzla kaplanırken, ağaçların üzeri de kırağı ile örtüldü. Araç kullanıcıları, araçlarının camlarının buz tutmasını önlemek için branda gibi önlemler alarak dikkatli davrandı.

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte birçok sulak alan dondu. Ayrıca, göllerin çevresinde oluşan buz sarkıtları dikkat çekiyor.

Ardahan'da ise soğuk ve sis, beraberinde yoğun bir buzlanma ile kırağı oluşturdu. Çıldır Gölü'nde kalınlaşan buz tabakası üzerine çıkan bazı vatandaşlar, kış manzarasının tadını çıkardı. İlçede yaşayan bazı vatandaşlar ise soğuk hava nedeniyle zorlu günler geçiren kuşlara yem dağıtarak yardım etmeyi ihmal etmedi.

Yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesine gelenler, buz tabakası üzerinde gezinti yaptı.

Yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün Ardahan tarafındaki Akçakale bölgesine gelenler, buz tabakası üzerinde gezinti yaptı.