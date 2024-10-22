Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Yoğun Kar Yağışı

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk hava, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı ve bu durum birçok aksaklığa neden oldu.

Cadde ve Sokaklar Beyaza Büründü

Kar yağışı, ilçede hızla etkisini artırarak cadde ve sokakların tamamen beyaza bürünmesine neden oldu. Bu da, sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamasına yol açtı.

Vatandaşlar Araçlarını Temizliyor

Karla kaplanan araçlar, vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışıyor. Diyadin'deki bu tablo, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanan doğal bir süreç olarak görülüyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.