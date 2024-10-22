Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Yoğun Kar Yağışı

Diyadin'deki kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 22:31
Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Yoğun Kar Yağışı

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde son günlerde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk hava, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı ve bu durum birçok aksaklığa neden oldu.

Cadde ve Sokaklar Beyaza Büründü

Kar yağışı, ilçede hızla etkisini artırarak cadde ve sokakların tamamen beyaza bürünmesine neden oldu. Bu da, sürücülerin ve yayaların zorluk yaşamasına yol açtı.

Vatandaşlar Araçlarını Temizliyor

Karla kaplanan araçlar, vatandaşlar tarafından temizlenmeye çalışıyor. Diyadin'deki bu tablo, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yaşanan doğal bir süreç olarak görülüyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar...

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar...

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkisini sürdüren soğuk hava akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Kargo Dolandırıcılığı Operasyonu: 8 Tutuklama
2
İsrail Ordusu, Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı'nın Ölümünü Açıkladı
3
Amasya'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
4
FETÖ Elebaşı Gülen'in Cenaze Hazırlıkları
5
TBMM Adalet Komisyonu Yargıya İlişkin Düzenlemeleri Görüşüyor
6
Yaralı Hayvanların Koruma Altına Alınması
7
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor: 18 Günde 700 Filistinli Hayatını Kaybetti

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak