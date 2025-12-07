Ağrı'nın Halise Lezzeti Edirne'de: Tandırda 10 Saat, 350 Kişiye İkram

Edirne'de Ağrı'nın yöresel Halise yemeği tandırda yaklaşık 10 saat pişirilip Şüktüpaşa Mahallesi'nde 350 kişiye ikram edildi; amaç kültürü yaşatmak.

Edirne Şüktüpaşa Mahallesi'nde geleneksel lezzet ilgi gördü

Edirne'de, Türkiye'nin diğer ucundaki Ağrı'nın yöresel yemeği Halise hazırlanarak 350 kişiye ikram edildi. Şüktüpaşa Mahalle sakinlerine sunulan yemek, tandırda saatlerce pişirilmesinin ardından büyük ilgi topladı.

Yerel geleneğe göre hazırlanan Halise, tandırda yaklaşık 10 saat süren pişirme sürecinin ardından servis edildi. Buğday kabuğunun alınması, koyun etiyle birlikte kiremit kaplarda tuz eklemeden pişirilmesi ve sonrasında tereyağı ile tuz ilave edilerek sunulması geleneksel yöntemi oluşturdu.

Fettan Pelit, geleneği sürdürmek için büyük emek harcadıklarını belirterek amaçlarının dayanışmayı artırmak ve kültürü yaşatmak olduğunu söyledi. Pelit, Halise’nin hazırlanışını şöyle anlattı: "Buğdayın kabuğu alınır ve koyun eti ile birlikte tandırda kiremit kaplarda saatlerce tuz eklemeden pişirilir. Hazır hâle geldikten sonra tereyağı ve tuz ilave edilerek servis edilir. Gece başlayan hazırlık, sabaha kadar süren yoğun bir emekle tamamlanır."

Hayrettin Ertek ise herkesin afiyetle yemesi için büyük emek verdiklerini belirterek, "Bu hafta komşularımız ve hemşehrilerimize Ağrı’nın meşhur yemeği Halise’yi ikram etmek için yaklaşık 10 saatlik bir uğraş verdik. Bu geleneği burada da kalıcı hâle getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Halise'nin lezzetini ve yöresel kültürü yaşatmadaki önemini vurgulayarak memnuniyetlerini dile getirdi.

