Ağrı Patnos’ta Kasımda Çiçek Açtı: Yalancı Bahar Görenleri Şaşırttı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar çiçek açılmasına neden oldu; vatandaşlar 'yalancı bahar' görüntüleriyle şaşırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:35
Mevsim Normallerinin Üzerindeki Sıcaklıklar Bahar Manzarası Yarattı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kasım ayında beklenmedik bahar görüntüleri oluşturdu.

Cumhuriyet Mahallesi’nde yol kenarındaki beton duvar dibine dikilen çiçekler, kış mevsimine sayılı günler kala adeta baharı andıran bir görünüm sergiledi.

Havanın beklenenden sıcak geçmesi nedeniyle bazı bitkilerin dallarında yeni çiçeklerin açtığı, bazılarının ise meyveye dönmeye başladığı gözlendi. Bu durum hem vatandaşların ilgisini çekti hem de sıcaklık artışının doğa üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

Kasım ayında çiçek açan bitkileri görünce şaşırdığını belirten Amine Çakır, "Bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Sabah giydiğimiz bir kıyafeti akşam giyemiyoruz. Şu an yalancı bahar diyebileceğimiz günler yaşıyoruz. Biz nasıl bu havalardan etkileniyorsak bitkiler de etkileniyor ve tomurcuk açabiliyor. Neredeyse aralık ayına gireceğiz ama çiçek dalları yeniden açtı, gerçekten şaşırdık" dedi.

