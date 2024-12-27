Ağrı, Tunceli ve Kars’ta Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Ağrı, Tunceli ve Kars’ta Kar Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Ağrı, Tunceli ve Kars illerinde etkili olan kar yağışı, sürücüler için zorlu anlar oluşturdu. Ağrı il merkezinin yanı sıra Hamur ve Eleşkirt ilçelerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Etrafı beyaz örtüyle kaplayan kar, ulaşımda çeşitli aksaklıklara yol açtı.

Tunceli'de Beyaz Örtü

Tunceli’nin Ovacık, Pülümür, Mazgirt, Pertek ve Nazımiye ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Yağışların ardından caddeler ve sokaklar bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Bazı sürücüler bu zorlu koşullarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars’ta Ulaşımda Aksamalar

Kars’ta meydana gelen kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Kars-Digor kara yolunda yoğun kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, karla mücadele çalışmalarına hız verdi.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı sonrası etraf beyaza büründü.