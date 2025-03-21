Ağrı Valisi Mustafa Koç, Muhtarlarla İftarda Buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç, muhtarlarla iftar yaparak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Devlet ve millet arasında köprü kurduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 21:22
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Muhtarlarla İftarda Buluştu

Ağrı Valisi Mustafa Koç'tan Muhtarlara İftar

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi. Valilik tarafından Ağrı Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

İftar sırasında muhtarların, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören en önemli yapı taşları olduğunu vurgulayan Vali Koç, şunları ifade etti:

"Bir sürü zorluklara rağmen ilimizde birlik ve beraberlik içinde hepimizin sorumlu olduğunu biliyoruz. Görevimiz, milletimize en iyi hizmeti yapmak ve bunu yaparken devletimizi yüceltmek. Sizler kıymetlisiniz. Hep beraber el birliğiyle hem köylerimiz hem de mahallelerimiz için en iyisini yapmak adına elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Devlet olarak milletin huzuru ve güvenliği için her zaman sahada olup vatandaşların hayat kalitesini artırmaya devam edeceğiz. Muhtarlık müessesesi, halkımıza en yakın yönetim birimi olarak, vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını bizlere iletme noktasında büyük bir görev üstlenmektedir. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde mahallelerimizin ve köylerimizin sorunlarını daha hızlı ve etkili bir şekilde çözebiliyoruz."

Ayrıca programa, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve vali yardımcıları da katıldı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Vali Mustafa Koç...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Vali Mustafa Koç, burada konuşma yaptı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Vali Mustafa Koç...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, mahalle ve köy muhtarlarıyla iftarda bir araya geldi. Vali Mustafa Koç, burada konuşma yaptı.

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