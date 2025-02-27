Ağrı ve Iğdır'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ve Iğdır'daki bazı köy okullarında olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 00:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 00:10
Ağrı ve Iğdır'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Ağrı ve Iğdır'da Eğitime Ara Verildi

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi ile Iğdır'daki bazı köy okullarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Taşlıçay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sosyal medya paylaşımlarında, perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verileceği açıklandı.

Iğdır'daki bazı köy okullarında da benzer şekilde 1 gün süreyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan duyuruda, yüksek kesimlerdeki kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Kervansaray, Taşlıca, Pınarbaşı, Mezra, Zor, Aliköçek ve Alibeyköy köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava koşulları sebebiyle 27 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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