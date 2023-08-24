Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 23 Ağustos 2023 tarihinde yerel saatle 21.22'de meydana gelen deprem, halk arasında endişe yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssü, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olarak belirlendi ve sarsıntının derinliği 5 kilometre olarak tespit edildi.





Ağrı Valisi Mustafa Koç, deprem sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, saat 21.22'de Diyadin ilçesinin Yeşildurak köyünde 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Şu ana kadar olumsuz bir durumun kendilerine ulaşmadığını belirten Vali Koç, alan tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Depremin yer bilgileri ise şu şekildedir:

Büyüklük: 4.1 (Mw)

Yer: Doğubayazıt (Ağrı)

Tarih: 23 Ağustos 2023

Saat: 21.22:31 TSİ

Enlem: 39.669 N

Boylam: 43.686 E

Derinlik: 5.03 km

Yetkililer, depremin ardından bölgede güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar da deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.