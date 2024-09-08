Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ağustos 2023'te Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Markaları

Ağustos ayında Fiat, Renault ve Ford otomobil pazarının zirvesinde yer aldı. Satışlar arttı, lüks otomobiller dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:04
Ağustos 2023'te Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Markaları

Ağustos 2023 Türkiye Otomobil Satış Raporu

ABDULSELAM DURDAK - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayında en fazla satış gerçekleştiren markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları %0,8 artış göstererek 90 bin 134 adete ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları %0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları %2,6 artışla 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.

Marka Satışları

Ağustos ayında binek ve hafif ticari araçlar da dahil olmak üzere toplamda 11 bin 135 adetle Fiat birinci sırada yer aldı. Ardından 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 ile Ford geldi. Volkswagen 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel ise 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil Satışlarında İlk 5

Otomobil satışları açısından bakıldığında, ağustosta en çok satan marka 8 bin 626 adetle Renault oldu. Fiat 6 bin 760 ve Volkswagen ise 5 bin 284 adetle onu takip etti. Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada bulunurken, Chery 3 bin 643 ile beşinci oldu.

Lüks Otomobil Satışları

ODMD'nin verilerine göre, toplam 56 markanın bulunduğu listede, Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç diğer markaların tümü satış gerçekleştirdi. Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 adet DS, 78 adet Porsche, 66 adet Lexus, 25 adet Maserati, 3 adet Jaguar, 2 adet Ferrari ile birlikte 1er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

Hafif Ticari Araç Satışlarında İlk 5

Hafif ticari araç segmentinde Ford, ağustosta 5 bin 814 satışla listenin başında yer alırken, Fiat 4 bin 375 ve Peugeot 2 bin 210 ile onu izledi. Citroen 1,825 satışla dördüncü, Opel ise 1,720 adetle beşinci sırada kendine yer buldu.

Marka Bazında Ağustos 2023 Satış Rakamları

Marka Otomobil Hafif Ticari Toplam
Fiat6,7284,37511,135
Renault8,6261,1169,742
Ford6,7605,8148,159
Volkswagen5,2841,3276,611
Opel5,3151,7205,315

Ağustos ayı itibarıyla markaların satış rakamları yukarıdaki gibidir.

* Tesla'ya ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar