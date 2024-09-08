Ağustos 2023'te Türkiye'de En Çok Satılan Otomobil Markaları

Ağustos 2023 Türkiye Otomobil Satış Raporu

ABDULSELAM DURDAK - Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında, ağustos ayında en fazla satış gerçekleştiren markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Ford oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre otomobil ve hafif ticari araç satışları %0,8 artış göstererek 90 bin 134 adete ulaştı. Aynı dönemde otomobil satışları %0,23 artışla 69 bin 288 olurken, hafif ticari araç satışları %2,6 artışla 20 bin 846 seviyesinde gerçekleşti.

Marka Satışları

Ağustos ayında binek ve hafif ticari araçlar da dahil olmak üzere toplamda 11 bin 135 adetle Fiat birinci sırada yer aldı. Ardından 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 ile Ford geldi. Volkswagen 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel ise 5 bin 315 adetle beşinci sırada yer aldı.

Otomobil Satışlarında İlk 5

Otomobil satışları açısından bakıldığında, ağustosta en çok satan marka 8 bin 626 adetle Renault oldu. Fiat 6 bin 760 ve Volkswagen ise 5 bin 284 adetle onu takip etti. Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada bulunurken, Chery 3 bin 643 ile beşinci oldu.

Lüks Otomobil Satışları

ODMD'nin verilerine göre, toplam 56 markanın bulunduğu listede, Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç diğer markaların tümü satış gerçekleştirdi. Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 adet DS, 78 adet Porsche, 66 adet Lexus, 25 adet Maserati, 3 adet Jaguar, 2 adet Ferrari ile birlikte 1er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

Hafif Ticari Araç Satışlarında İlk 5

Hafif ticari araç segmentinde Ford, ağustosta 5 bin 814 satışla listenin başında yer alırken, Fiat 4 bin 375 ve Peugeot 2 bin 210 ile onu izledi. Citroen 1,825 satışla dördüncü, Opel ise 1,720 adetle beşinci sırada kendine yer buldu.

Marka Bazında Ağustos 2023 Satış Rakamları

Marka Otomobil Hafif Ticari Toplam Fiat 6,728 4,375 11,135 Renault 8,626 1,116 9,742 Ford 6,760 5,814 8,159 Volkswagen 5,284 1,327 6,611 Opel 5,315 1,720 5,315

Ağustos ayı itibarıyla markaların satış rakamları yukarıdaki gibidir.

* Tesla'ya ait veriler, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlenmiştir.