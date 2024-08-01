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Ağustos 2024: Dünya Gündeminin Öne Çıkanları

Ağustos 2024'te uluslararası alanda önemli etkinlikler ve gündem maddeleri bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:07
Ağustos 2024: Dünya Gündeminin Öne Çıkanları

Ağustos 2024 Dünya Gündemi

Ağustos 2024, uluslararası ilişkilerde önemli gelişmelere sahne olacak. Bu ay, ABD'de Demokrat Parti Ulusal Kongresi ve Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı gibi büyük etkinlikler öne çıkıyor.

Uluslararası Önem Taşıyan Tarihler:

  • 1 Ağustos: Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin naaşı, Tahran'da düzenlenecek resmi cenaze töreninin ardından Katar'a gönderilecek.
  • 4 Ağustos: Lübnan'da Beyrut Limanı patlamasının dördüncü yılı anma töreni ile hatırlanacak.
  • 9 Ağustos: Kazakistan'ın başkenti Astana'da Orta Asya Devlet Başkanları Zirvesi gerçekleştirilecek.
  • 14 Ağustos: Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 2006 yılındaki İsrail-Hizbullah savaşı hakkında konuşma yapacak.
  • 16 Ağustos: Bosna Hersek'te 30. Saraybosna Film Festivali düzenlenecek.
  • 19 Ağustos: ABD'nin Chicago kentinde 4 gün sürecek Demokrat Parti Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek.
  • 24 Ağustos: Londra'da Avrupa'nın en büyük sokak karnavalı Notting Hill başlayacak.
  • 28 Ağustos: Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.
  • 29 Ağustos: Brüksel'de AB Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleşecek.
  • 30 Ağustos: ABD'nin Dallas kentinde, Kuzey Amerika İslam Toplumu resmi kongresini düzenleyecek.

Ağustos 2024, uluslararası ilişkilerin nabzını tutacak bu gerçekleştirilecek olaylarla dolu olacak. Her bir etkinlik, global politikanın yönünü etkileyebilecek nitelikte önemli mesajlar ve tartışmalar içerecektir.

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