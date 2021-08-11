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Ağustos ayında kamu kurum ve kuruluşlarına onlarca memur alınıyor! İşte, açılan kadrolar..

Memur olmak isteyen adayların merakla beklediği ilan açıklamaları yayımlandı. Yayımlanan iş ilanlarında ise kamu kurum ve kuruluşlara alınacak kadrolar belirtildi. İşte, 2021 yılı Ağustos ayına ait kamu kurum ve kuruluşlar için açılan iş ilanları..

11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:02
Ağustos ayında kamu kurum ve kuruluşlarına onlarca memur alınıyor! İşte, açılan kadrolar..
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Devlet Personel Başkanlığı'nın sürekli olarak yayınladığı iş ilanlarında yeni güncellemeler yapıldı. Devlet memuru ve sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenlerin yanı sıra boş olan kadrolara kadrolu işçilerinde alınacağının bildirildiği ilanların Ağustos ayına ilişkin kontenjanları açıklandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yapılacak alımlarda adayların gerekli şartları taşımaları durumunda başvurularını tamamladıktan sonraki süreçte  göreve başlayabilecekler. 

İŞTE; 2021 YILI AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN MEMUR ALIMI İLANLARI

İşte alım yapılacak yerler ve kadrolar:

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı: 23 personel

Ankara Çankaya Belediyesi: 80 personel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığın sınavlı iletişim uzman yardımcısı: 30 personel

Çanakkale Belediyesi: 12 personel

Çorum Bayat Belediye Başkanlığı itfaiye eri: 3 personel

Danıştay Başkanlığı sözleşmeli personel: 70 personel


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı 'Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli bilişim personeli: 10 personel

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli: 22 personel

İzmir Karaburun Belediyesi: 2 personel

Konya Karapınar Belediyesi: 1 personel

Konya Altınekin Belediye Başkanlı: 6 personel

Konya Selçuklu Belediyesi: 15 personel

Sakarya Karasu Belediyesi zabıta memuru: 6 personel

Samsun Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru ve itfaiye eri: 110 personel

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA): 5 personel

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, teftik kurulu başkanlığıan müfettiş yardımcılığı: 5 personel


Son Güncelleme: 11.08.2021 16:02
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