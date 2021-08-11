Ağustos ayında kamu kurum ve kuruluşlarına onlarca memur alınıyor! İşte, açılan kadrolar..

Devlet Personel Başkanlığı'nın sürekli olarak yayınladığı iş ilanlarında yeni güncellemeler yapıldı. Devlet memuru ve sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenlerin yanı sıra boş olan kadrolara kadrolu işçilerinde alınacağının bildirildiği ilanların Ağustos ayına ilişkin kontenjanları açıklandı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yapılacak alımlarda adayların gerekli şartları taşımaları durumunda başvurularını tamamladıktan sonraki süreçte göreve başlayabilecekler.
İŞTE; 2021 YILI AĞUSTOS AYINA İLİŞKİN MEMUR ALIMI İLANLARI
İşte alım yapılacak yerler ve kadrolar:
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu başkanlığı: 23 personel
Ankara Çankaya Belediyesi: 80 personel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığın sınavlı iletişim uzman yardımcısı: 30 personel
Çanakkale Belediyesi: 12 personel
Çorum Bayat Belediye Başkanlığı itfaiye eri: 3 personel
Danıştay Başkanlığı sözleşmeli personel: 70 personel
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli: 22 personel
İzmir Karaburun Belediyesi: 2 personel
Konya Karapınar Belediyesi: 1 personel
Konya Altınekin Belediye Başkanlı: 6 personel
Konya Selçuklu Belediyesi: 15 personel
Sakarya Karasu Belediyesi zabıta memuru: 6 personel
Samsun Büyükşehir Belediyesi, zabıta memuru ve itfaiye eri: 110 personel
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA): 5 personel
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, teftik kurulu başkanlığıan müfettiş yardımcılığı: 5 personel