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Ağustos Ayında Mescid-i Aksa'ya 21 Kez Baskın Düzenlendi

Fanatik grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlar artarak devam ediyor. Ağustosta toplamda 21 baskın gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 16:11
Ağustos Ayında Mescid-i Aksa'ya 21 Kez Baskın Düzenlendi

Mescid-i Aksa'ya Artan Baskınlar

Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, ağustos ayında fanatik grupların, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya toplam 21 kez baskın düzenlediğini açıkladı.

Baskınlar ve İhlaller Hakkında Bilgiler

Açıklamada, İsrail ve fanatik grupların, Mescid-i Aksa ile El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlallerine dair bilgiler paylaşıldı. Geçtiğimiz ay, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınların yanı sıra, Harem-i İbrahim Camisi'nde ezanın 57 kez engellendiği belirtildi.

İhlallerin Detayları

Açıklamada ayrıca, fanatik grupların eylem katılım sayısının arttığına da dikkat çekildi. Baskınlar sırasında, Filistin topraklarını işgal eden grupların Mescid-i Aksa'da "toplu ve aleni" şekilde dans ve şarkı söyledikleri bildirildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nde Süregelen Sınırlamalar

İsrail'in uyguladığı yasaklar nedeniyle Harem-i İbrahim Camisi'nde 1994 yılından bu yana cuma günleri akşam ve yatsı ezanları, cumartesi günleri ise sabah, öğle, ikindi ve akşam ezanları okunmamaktadır. Ayrıca, bazı günlerde ezan okunmasına izin verilmemektedir.

Mescid-i Aksa'nın Önemi

Doğu Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olarak bilinir. Yahudiler, Mescid-i Aksa Külliyesi altında kazılar yaparak, burada "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'da ibadet etme haklarının olduğunu savunmaktadırlar.

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