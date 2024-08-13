Ağustos Ayında Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Etkisi Altına Alacak

Ağustos Ayında Sıcaklık Beklentisi
Bu ay Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle Güneybatı bölgelerde, Azor yüksek basıncı etkisiyle Afrika'dan gelen sıcak havanın etkili olması öngörülüyor.
Batı ve Güney Kesimlerde Sıcaklıklar Arttı
Yurdun batı ve güney kesimlerinde önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olması bekleniyor. Bununla birlikte, iç bölgelerde ise hafta ortasında gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi tahmin ediliyor.
Kuzeydoğu Kesimlerde Soğuk Hava Etkisi
Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde ise Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkili olacağı öngörülüyor. İç Anadolu'nun doğu ile Doğu Anadolu'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin altında düşmesi bekleniyor.
Yağış Beklenmiyor
Yağış durumu hakkında bilgiler veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, bu hafta genelinde yağış beklemediğini dile getirerek, "Ağustos ayı kurak geçiyor, takip eden bir haftalık sürede de kurak bir hava durumu öngörüyoruz" dedi.
Büyükşehirlerde Hava Durumu
Üç büyükşehirde beklenen hava durumu tahminleri ise şöyle:
- Ankara: Sıcaklıklar 35 dereceye kadar yükselebilir, yağış beklenmiyor.
- İstanbul: 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgarlar etkili olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrederken, hissedilen sıcaklık nem nedeniyle daha fazla olabilir.
- İzmir: Bazı ilçelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor, genel sıcaklık ortalaması ise 4-6 derece üzerinde olacak.