Ağustosta 91.820 Gıda Denetimi: 176,7 Milyon TL Ceza — İbrahim Yumaklı

Ağustosta 91 bin 820 gıda işletmesi denetlendi: 176 milyon 723 bin 671 lira ceza

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında yapılan resmi kontrollerde gıda işletmelerine ilişkin önemli verileri paylaştı. Bakan Yumaklı, denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü ve gıda güvenilirliğinin korunmasının öncelikleri olduğunu ifade etti.

Denetim ve yaptırımlar

Yumaklı, yazılı açıklamasında geçen ay 14 bin 850 gıda üretim, 36 bin 921 gıda satış ve 40 bin 49 toplu tüketim yeri denetlendiğini belirtti. Toplamda 91 bin 820 resmi kontrol gerçekleştirilen ayda, bu kontroller sonucunda 176 milyon 723 bin 671 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan, söz konusu kontrollerde 709 gıda üretim, 941 gıda satış ve 593 toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 2 bin 243 idari yaptırım uygulandığını, ayrıca 21 gıda işletmecisi hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Gıda güvenliği ve denetim kararlılığı

Yumaklı, her fırsatta vatandaşların sağlığıyla oynayanların hiçbir şekilde gözünün yaşına bakmayacaklarını vurguladıklarını anımsatarak, "Kırmızı çizgimiz olan gıda güvenilirliğini korumakta kararlıyız." ifadesini kullandı. Bakan, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Her şikayeti ayrı ayrı değerlendiriyoruz

Yumaklı, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik yıllık denetim planları ve rutin denetimler yapıldığını belirterek, ilgili birimlere çeşitli iletişim kanalları vasıtasıyla ulaşan bildirim ve şikayetlerin her birinin ayrı ayrı değerlendirildiğini ve mutlaka üzerine gidildiğini kaydetti.

Ayrıca tüketicilere yönelik uyarıda bulunan Yumaklı, gıda işletmelerinin denetim durumunun takip edilmesine olanak tanıyan ve 28 Temmuz itibarıyla tüm işletmelerde zorunlu olan gıda işletmelerinde karekod uygulamasını kullanmaları çağrısında bulundu. Yumaklı, "En iyi denetçi tüketicinin kendisidir." sözlerine yer vererek çalışmaların paydaşlar ve vatandaşların katkısıyla kararlılıkla devam edeceğini belirtti.