Ağustosta Enflasyon Verileri Açıklandı

Ağustos 2023 Enflasyon Rakamları

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 artış kaydetti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 1,68 oranında bir artış yaşadı. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında ise yüzde 35,75 olarak belirlendi.

TÜİK Verileri ve Etkileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 64,91, yurt içi üretici fiyatları ise yüzde 46,23 oranında artış göstermiştir.

Ağustos 2023 itibarıyla TÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,94, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,97 oranında bir artış kaydetmiştir. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 23,86, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 35,75 oranında bir artış göstermiştir.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta TÜFE'nin yüzde 2,64 artacağını tahmin etmişti. Yıllık enflasyonun ise bir önceki aya kıyasla yüzde 52,20'ye düşeceği öngörülmüştü.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranlarının yıllık ve aylık değişimleri farklı dönemlerdeki artışlarla birlikte önemli bir değerlendirme sunmaktadır. Enflasyon verileri, piyasalarda ve tüketici davranışlarında geniş etkilere yol açabilecek önemli göstergeler arasında yer almaktadır.