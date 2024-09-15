Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi Bosna Hersek'te Hizmete Açıldı

Bosna Hersek'te TDV desteğiyle yapımı tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi açıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:24
Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi Bosna Hersek'te Hizmete Açıldı

Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi Açılışı Gerçekleşti

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde, Türk Diyanet Vakfı'nın (TDV) katkılarıyla inşa edilen Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi düzenlenen bir törenle hizmete açıldı. 2017 yılında Kırşehir Belediyesi tarafından başlatılan inşaat, TDV'nin desteğiyle tamamlandı.

Katılımcılar ve Duygular

Açılış törenine Türkiye ve Bosna Hersek'ten birçok davetli katılım gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden Cebrail Küllü, etkinlikte Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamlarını iletti. Küllü, “Bugün kardeşliğimizin bir nişanesi olarak Olovo'da inşa edilen caminin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyorum.” şeklinde konuştu.

Ortak Tarih ve Medeniyet Vurgusu

Küllü, Bosna Hersek ile Türkiye'nin tarihin ve medeniyetin ortak mirasçıları olduğunu belirtti. "Cami, İslam'ın merkezinde yer alan ve geçmişten geleceğe miras taşımaktadır." dedi.

Teşekkür ve Temenniler

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, açılışta Türkiye'ye teşekkür ederek, caminin korunması ve geleceğe hizmet etmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç de caminin iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Caminin Önemi ve Katkılar

Güvenç, "Cami, ibadet yerlerinin ötesinde medeniyetimizin sembolü ve şehirlerimizin kalbidir." diyerek caminin Olovo'nun merkezine inşa edildiğini vurguladı. O açılışa katılan Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus, Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında 600'den fazla caminin yıkıldığını hatırlattı.

Açılış törenine Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katılırken, hafızlar ilahiler seslendirdi.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli...

Bosna Hersek'in Olovo şehrinde Türk Diyanet Vakfının (TDV) katkılarıyla tamamlanan Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi'nin açılışı yapıldı. Kırşehir Belediyesi tarafından 2017'de inşasına başlanan ve TDV'nin katkılarıyla tamamlanan caminin açılışına, Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda davetli ve vatandaş katıldı.

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