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Ahilik Haftası'nda Bendevi Palandöken'den Önemli Mesajlar

TESK Başkanı Palandöken, Ahilik Haftası'nda ahiliğin toplumsal yaşamdaki rolüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:18
Ahilik Haftası'nda Bendevi Palandöken'den Önemli Mesajlar

Ahilik'te Dürüstlük ve Dayanışma Anlayışı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl da 23-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası'na dair önemli açıklamalarda bulundu.

Palandöken, ahiliğin yalnızca ekonomik hayatın düzenlenmesinde değil, aynı zamanda toplumsal yapının inşasında da önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Ahilik, mesleki örgütlenmenin ötesinde bir yaşam biçimi olarak karşımıza çıkmakta ve toplumun medeniyet anlayışını şekillendirmektedir.

Ahiliğin Temel Değerleri

Ahilik geleneğinin, yüzyıllar boyunca toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına yön veren temel taşlardan biri olduğunun altını çizen Palandöken, "Dürüstlük, dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma gibi değerlere sahip, ahlaki çerçeveler ile biçimlenmiş bir gelenektir" dedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, şu düşünceleri paylaştı: "Ahilik, esnaf ve sanatkarların birbirlerine olan güvenini pekiştirip, ticaretin ahlaki kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlayan bir sistemdir. Bu bağlamda ahilik teşkilatları, esnaf ve sanatkarları sadece kar amacıyla değil, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemiştir.”

Genç Nesillere Aktarım ve Gelecek İçin Planlar

Ahilik geleneğinin genç nesillere aktarılmasının önemi üzerinde duran Palandöken, ahilik ilkeleri ile büyüyen bireylerin sadece kendi yaşamlarında değil, aynı zamanda toplumda huzur ve adaletin temsilcisi olduklarını belirtti.

Son olarak, ahilik kültürünü yaşatmak ve geleceğe taşımak için birçok etkinlik düzenleyeceklerini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu duygularla Ahilik Haftası'nı kutluyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli kazançlar, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Ahilik geleneğiyle şekillenen toplumumuzun, ahlaki değerler çerçevesinde daima ilerlemesini temenni ediyorum" diye ekledi.

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