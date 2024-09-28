Ahilik Kültürü ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Kırşehir'de Ahilik Haftası Kapanış Töreni

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Ahilik Teşkilatı ve Eğitimdeki Önemi

Konuşmasında, "Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin Ahilik teşkilatı ve kurucusu Ahi Evran hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle, Ahiliği okullarımızda öğretmeye ve yaşatmaya yönelik çalışmalar yapmaktayız," diyen Tekin, eğitim sisteminin bu gelenek ve kültürle güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefleri doğrultusunda eğitim alanında köklü bir dönüşüm sürecinde olduklarını belirtti. "'Köklerden geleceğe' prensibiyle başlattığımız bu dönüşümde, Ahilikteki milli değerlerimizi de ön planda tutarak bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz," diye ekledi.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Ahilik

Ayrıca, Ahilik kültürünü mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının müfredatına dahil ettiklerini açıklayan Tekin, "Ahilik ruhunu benimseyen mezunların iş hayatında aktif rol alması için eğitim müfredatımızı güçlendirdik. Bu sene, öğrencilerimize Ahilik kültürü ve girişimcilik derslerini sunarak karakter gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz," dedi.

Projeler ve Eğitim Seminerleri

Öğretmen ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitim seminerleri ve etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Tekin, "Ahilik ve girişimcilik eğitimi seminerleri kapsamında 56 bin öğretmenimize eğitim verdik. Bu alanda yapacağımız projelerle Ahilik değerlerinin topluma kazandırılmasını hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Eleştiriler ve Eğitimde Reform

Günümüzde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik eleştirileri de değerlendiren Tekin, "İdeolojik ve ön yargılı eleştirilerle karşı karşıyayız. Ancak geleneklerimizi özümseyen milletimizin desteğini arkamızda hissediyoruz," dedi. Eğitim müfredatını hafiflettiklerini ifade eden Tekin, öğretmenlerin öğrencilere gereksiz malzeme aldırmak zorunda olmadığını vurguladı.

Kültürel Mirasın Önemi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ahilik değerlerinin bugünkü modern ticarette hala geçerliliğini koruduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "Halkımızın değerlerine sahip çıkması ve Ahilik geleneğini yaşatması gerektiğini" ifade etti.

Programın sonunda, Bakan Tekin'e Ahilik kaftanı giydirilirken yılın Ahisi, kalfası ve çırağına ödüller verildi. Bakan Tekin, programın ardından Ahi Evran-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kapanış Töreni'ne katıldı. Törende, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül de yer aldı.