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Ahırkapı'da kargo gemisi konteyner gemisi ile çarpıştı

Ahırkapı'da kargo gemisi konteyner gemisi ile çarpıştı İstanbul'da iki gemi arasında çarpışma meydana geldi. Ahırkapı Demir Sahası'nda demirli olan bir konteyner gemisi, demirlemeye çalışan bir kargo gemisiyle çarpıştı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu.