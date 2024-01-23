Ahırkapı'da kargo gemisi konteyner gemisi ile çarpıştı

İstanbul'da iki gemi arasında çarpışma meydana geldi. Ahırkapı Demir Sahası'nda demirli olan bir konteyner gemisi, demirlemeye çalışan bir kargo gemisiyle çarpıştı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, gemilerde hasar oluştu.

Ahırkapı'da kargo gemisi konteyner gemisi ile çarpıştı
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İstanbul'da Ahırkapı Demir Sahası'nda demirleyen bir kargo gemisi, orada bulunan bir konteyner gemisine çarparak hasara yol açtığı duyuruldu. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VOLGO DON 207" adlı 138 metre uzunluğundaki genel kargo gemisinin, demir atarken, "ASTRID L" adlı 147 metre uzunluğundaki konteyner gemisiyle çarpıştığını bildirdi.

gemi

Açıklamada, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunun hemen bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, "Gemilerde maddi hasar yaşanmış olup, yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliği tespit edilmemiştir." denildi.

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