Ahıska Türkleri 80. Sürgün Yıldönümünde Tiflis'te Anıldı

Ahıska Türklerinin Sürgünü 80. Yıldönümünde Anıldı

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Ahıska Türkleri'nin sürgün edilişinin 80. yılı anma töreniyle kutlandı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, önemli isimlerin katılımıyla zenginleşti.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, siyasetçi Sinan Oğan, DATÜB yetkilileri ve dünyanın dört bir yanından gelen Ahıska Türkleri, davetli olarak programda yer aldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve Ahıska Türklerinin sürgününe dair belgesel gösterimi yapıldı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kassanov, geçmişte kaybedilen hayatları rahmet ve saygıyla andığını belirterek, “80 yıl önce sürgün edilmemize rağmen biz, en önemlisi varlığımızı sürdürdük.” ifadesini kullandı. Ahıska Türklerinin günümüzde dünyada yaklaşık 600 bin kişi olduğunu belirten Kassanov, bu acı tarih karşısında güçlerini birleştirerek hayata devam ettiklerini vurguladı.

Gürcistan ile Dostluk İlişkileri

Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getiren Kassanov, “Gürcistan'ın sorunu bizim sorunumuzdur.” dedi. Büyükelçi Orbay da, Ahıska Türkleri'nin bulundukları ülkelere katkıda bulunduğunu belirterek, “Ahıska Türkleri ülkenin huzuruna katkıda bulunmuşlardır.” dedi.

Stratejik İlişkiler ve Gelecek

Siyasetçi Sinan Oğan ise, “Ahıska Türklerinin hak mücadelesinin sürmesi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlayacak” açıklaması yaptı. Oğan, bu iki ülkenin stratejik müttefikliğini daha da derinleştirecek adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Planları

Etkinliğe katılan Ahıska Türkleri, gelecek günlerde Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesini ziyaret ederek, atalarının yaşadığı yerleri görecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.