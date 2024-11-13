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Ahıska Türkleri, Sürgünün 80. Yılında Bişkek'te Anıldı

Kırgızistan'da Ahıska Türkleri, sürgün edilişlerinin 80. yılını anlamak için özel bir program düzenledi ve yaşamını yitirenler için dualar okundu.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:55
Ahıska Türkleri, Sürgünün 80. Yılında Bişkek'te Anıldı

Kırgızistan'da Anma Programı Düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği tarafından Türk ve Müslümanların Ahıska'dan sürgün edilişinin 80. yılı dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim ve Dualarla Anma

Programda, 80 yıl önce Gürcistan topraklarından Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan'a sürgün sırasında ve sonrasında yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türkleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, "Tarihin canlı tanıkları: Vatan sevgisi" konulu hikayeler ve Ahıska'dan sürgün edilen Türkleri evlerinde kabul eden Kırgızların karşılama hikayeleri anlatıldı.

Resmi Konuşmalar ve Destek Vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Muhterem Özdinçer Akgün, programda yaptığı konuşmada, Anadolu Türklüğünün ayrılmaz bir parçası olan Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin üzerinden 80 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Sürgün sırasında hayatını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle yad ediyorum," dedi. Akgün, Ahıska Türklerinin tüm zorluklara rağmen kimliğini, dilini ve kültürünü büyük özveriyle yaşatmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise, "Hiçbir Türk doğduğu yeri, ana vatanını unutmaz. 80 yıl üstünden geçmesine rağmen kilometrelerce ötede Ahıska'yı anıyoruz," diyerek vatanseverliğin önemine dikkati çekti. Ceylan, Kırgız kardeşlerinin Ahıska Türklerini bağrına bastığını ve bundan sonra da sıkıntı çekmemelerini temenni etti.

Sürgün ve Kayıplar

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Ahıska'da 14 Kasım 1944'te meydana gelen sürgünü anlatarak, sürgün sırasında 17 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Dursunov, ölenleri unutmayacaklarını vurgulayarak, desteklerinden ötürü Kırgız halkı ve Türkiye Cumhuriyeti devletine teşekkür etti.

14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin tarafından bugünkü Gürcistan sınırları içindeki Ahıska bölgesinden Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'a sürüldü. Sürgün sırasında açlık ve hastalıktan dolayı 17 bin civarında kişi yaşamını yitirdi. Ahıskalı Türkler, 12 yıl boyunca Orta Asya'da sıkı yönetim rejimi altında tutuldu.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından arşivlerde, sürgünün Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştır. Dünya genelinde başta Türkiye olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve ABD'de yaşayan Ahıska Türklerinin sayısı, 500 bin olarak tahmin edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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