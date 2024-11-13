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Ahıska Türkleri Türkiye'de Huzur İçinde Yaşıyor

Sovyetler tarafından sürgün edilen Ahıska Türkleri, Türkiye'de yeni bir hayat kurmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:21
Ahıska Türkleri Türkiye'de Huzur İçinde Yaşıyor

Ahıska Türkleri Türkiye'de Yeni Bir Hayata Başladı

Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türkleri, yıllar süren zorlukların ardından Türkiye'de huzurlu bir yaşam sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 8 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Ancak, geçmişte yaşanan acı dolu günleri ve sürgün yıllarını hafızalarından çıkaramıyorlar.

Ahıska Türkleri'nin Teşekkür Mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürgün yıllarında çok büyük acılar çektiğini ifade etti. Kassanov, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu minneti dile getirerek, "Gerçekten bir Türk toplumu olarak çok eziyet çektik ve üç kez sürgüne uğradık. 2015’ten bu yana yeni bir dönem açıldı ve bu dönemin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır," dedi.

Kassanov, ayrıca, "Ukrayna'da yaklaşık 4 bin Ahıska Türkü evsiz ve yurtsuz kaldı. Cumhurbaşkanımız hemen karar vererek onları Türkiye’ye getirdi. Ahıska Türklerine ev ve iş verildi. Yerel halk da Ahlat'ta kardeşleri gibi bizleri karşıladı. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız bizi yalnız bırakmadı ve zor günümüzde yanımızda oldular," sözleriyle Türkiye'nin destekleyici tutumunu vurguladı.

Sürgün Yılları Unutulmuyor

Ahıska Türkü Numan Binalioğlu, "Ahıska'dan 14 Kasım 1944'te sürgün edildik. Vagonlarda yolculuk yaparken ne acılar çektik onu yalnızca Allah bilir. Bizlere sahip çıktılar, 2022'de Elazığ'a yerleştirildik ve sonra vatan toprağımız Ahlat’a geldik. Allah, destek olanlardan razı olsun," diye konuştu.

88 yaşındaki Bergüzel Hasan ise yaşadığı acı günleri şöyle anlattı: "Sürgün olunca bir ay trenle Özbekistan'a gitmemiz gerekti. Henüz 8 yaşındaydım. 45 yıl Özbekistan'da yaşadık, ardından sürgün edilerek Ukrayna'ya gittik. Orada da savaş başladı. Şükürler olsun ki vatanımıza dönebildik. Türkiye bize kucak açtı. Onlardan razıyız, Allah da onlardan razı olsun."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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