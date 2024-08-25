Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı İçin Özel Işıklandırma

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Bu önemli etkinlik için Külliye, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsuyla özel bir ışıklandırmaya kavuştu.

Işıklandırma Uygulaması

Van Gölü kıyısında bulunan bu önemli yapı, özel tekniklerle aydınlatıldı. Külliye'nin dış yüzeyi tamamen kırmızı ışıkla kaplıyken, ana giriş kapısının her iki yanına beyaz ışıkla ay yıldız ve Cumhurbaşkanlığı forsu yansıtıldı.

Özel Hazırlıklar

Bu özel ışıklandırma, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının önemini vurgulamak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, modern uygulamalarla görsel bir şölen sundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ilk kez düzenlendiği Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı ışıklandırma yapıldı.