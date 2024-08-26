Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önüne Tekne Bağlandığı İddiası Yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ahlat'taki tekne iddialarının yanlış olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 19:08
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önüne Tekne Bağlandığı İddiası Yalanlandı

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Tekne İddiası Reddedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık bir teknenin bağlandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyon Açıklaması

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bahsedilen teknenin bulunmadığı ifade edildi.

Manipülasyon ve Dijital İçerik

Açıklamanın devamında, "İddia edilen görüntü, belirli bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği bir proje için internet sitesinde kullandığı dijital ortamda tasarlanmış bir görüntüdür. Bu görüntünün, mevcut şartlar altında orada olduğu yönünde bir yanıltma kampanyası yürütülmektedir," denildi.

Kamuoyuna Çağrı

DMM, halkı yanıltmaya yönelik bu tür manipülatif kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!