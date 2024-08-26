Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Önüne Tekne Bağlandığı İddiası Yalanlandı

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Tekne İddiası Reddedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne 1 milyon 200 bin dolarlık bir teknenin bağlandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyon Açıklaması

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında yayımlanan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bahsedilen teknenin bulunmadığı ifade edildi.

Manipülasyon ve Dijital İçerik

Açıklamanın devamında, "İddia edilen görüntü, belirli bir firmanın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştireceği bir proje için internet sitesinde kullandığı dijital ortamda tasarlanmış bir görüntüdür. Bu görüntünün, mevcut şartlar altında orada olduğu yönünde bir yanıltma kampanyası yürütülmektedir," denildi.

Kamuoyuna Çağrı

DMM, halkı yanıltmaya yönelik bu tür manipülatif kampanyalara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapıldığı ifade edildi.