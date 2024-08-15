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Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümüne Hazırlanıyor

Ahlat'ta Malazgirt Zaferi etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor, katılımcıları çeşitli aktiviteler bekliyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:03
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümüne Hazırlanıyor

Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümüne Hazırlanıyor

Bitlis'in Ahlat ilçesi, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türklerin Anadolu’ya giriş kapısı olarak bilinen Ahlat, bu yıl özel bir dizi etkinlik ile bu zaferi anmaya hazırlanıyor.

Etkinliklerin Detayları

Etkinlikler, Çarho mevkiindeki 150 bin metrekarelik Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. 23-24-25 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı spor oyunları, kökbörü gibi geleneksel yarışmaların yanı sıra konserler ve diğer eğlenceli etkinlikler planlanıyor.

Katılımcıların Beklentileri

Otağ içerisinde bulunan 50 çadırda, katılımcı illerin stantları ve Türkiye genelinden el sanatları sergileri de yer alacak. Vali Erol Karaömeroğlu, bu yılki etkinliklerin geçen yıllardan daha renkli geçeceğini belirterek, "Bu sene Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlayacağız. Hazırlıklarımız, Okçular Vakfı ve İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde büyük bir hızla devam ediyor. Tüm misafirlerimizi Ahlat’a bekliyoruz," dedi.

Belediye Başkanı'ndan Davet

Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez de etkinlik tarihlerini duyurarak, "23-24 ve 25 Ağustos'ta tüm vatandaşlarımızı Kubbetül-İslam Ahlat’a davet ediyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi at gösterileri, yarışlar ve helikopter gösterileri gibi birçok etkinlikle yine halkımıza hitap edeceğiz," şeklinde konuştu.

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