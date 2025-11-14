Ahlat’ta Ahıska Türkleri 81 Yıl Sonra Vatanlarında Huzur Buldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan Ahıska Türkleri, 81 yıl önce başlayan sürgün acısının izlerini taşırken, son yıllarda sağlanan yerleştirme ile yeniden vatanlarında huzur buldu.

14 Kasım 1944'te Sovyetler Birliği tarafından Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edilen topluluk, 81 yıl süren göç ve zorlukların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile 9 yıl önce Ukrayna'dan getirilerek Ahlat'a yerleştirildi. İlçede iskan edilen 290 Ahıska Türkü aileler, vatan toprağında yaşamlarını sürdürüyor.

Hayvan taşınan vagonlarla sürgün edildik

"Bir gece bizi topladılar. Sürgün demediler. 3 günlük gidip geleceksiniz dediler bize. Hayvan taşınan vagonlara çıkardılar bizi. 45 gün vagonda gittik. Soğuktu. Demir vagonlarda soğukta gittik. Dedeler, neneler hasta oldu. Küçük pencereler vardı. Çocuk ölse o pencerede atıyorlardı. Büyük olsa kapıdan. Hayvanlara kıyamazlar ama insanları atıyorlardı. Herkesi farklı yerlerde indirdiler. Kırgızistan’da bir kısmını bıraktılar. Biz Özbekistan’da indik. Özbeklerin bir odasında biz kalıyorduk. Eski evleri ayrı ayrı verdiler. Bizde annemle pamuk işinde çalıştık. Çalıştığımızın yerine akşam süt alıyorduk. Para yok, ekmek yok. Özbekistan’da 45 yıl yaşadıktan sonra da çıkacaksınız dediler. Büyüklerimiz Ukrayna’ya ve çeşitli yerlere giderek bizleri götürecek yer aradılar. Yemedik, içmedik, giymedik ev yaptık. Sonra Ukrayna’ya gittik. 32 yıl yaşadık. Orada da savaş başladı. Allah ömrünü uzun etsin ve Dünya durdukça yaşasın Erdoğan ve Türk halkı. 90 yaşında da buraya geldim"

"Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun"

"Sürgün yıllarında 3 yaşındaydım. Dedem, ana babam söylerdi. Dedem koltuğunun altına bir namazlık bırakıp çıkmış. Ailem Türkiye diyende gözlerinden yaş dökülürdü. Onlar göremedi ama bana nasip oldu. Allah Recep Tayyip Erdoğan’dan razı olsun. Buralara geldik çok şükür. Sürgün döneminde Özbekistan’a gittik. Orada da kötü olmadık. Allah razı olsun bizlere baktılar. Sürgünde olan acı günleri ailemiz bize anlatırdı. Sürgünde olanları hiç unutmadık. Çok insanımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Şuanda bayrağımız kapıda asılıdır. Burada yaşadığımıza çok memnunum. Çok şükür Allah’a"

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ahlat Temsilcisi Murat Resuloğlu ise, yerleşim sonrası memnuniyetlerini şu sözlerle aktardı:

"Sonuçta vatanımıza döndük. Biliyorsunuz Ahıska Sürgünü ’nün 81.yılındayız. O kadar yıl sonra anavatanımızda, al bayrağın altındayız. Ahlat halkı ise ensar yaklaşımıyla bizleri kabul ettiler. Babam sürgünde çok acılar yaşamıştı. Sonrasında Özbekistan’daki olaylar. Bende o zaman 15-16 yaşlarındayım. Çok iyi hatırlıyorum. Ukrayna’ya geldik. Orada da zorluklar çektik. Ancak tekrar ayağa kalktık. Artık buradan bir yere gitmeyeceğiz. Artık burada ne yaparsak torunlarımız, çocuklarımız devam ettirecek. Allah başımızdan eksik etmesin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onun kararı ve himayesinde burada çok güzel ağırlandık."

Temsilcinin ifadeleri, Ahlat halkının ensar yaklaşımı ve devlet desteğinin Ahıska Türkleri için kalıcı bir yaşam zemini sağladığını vurguladı.

