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Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi Protokolü İmzalandı

Ahlatcı Holding ve Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kuyumculuk alanında eğitim veren yeni bir merkez için protokol imzaladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 18:50
Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi Protokolü İmzalandı

Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Çorum’da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için protokol, Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından imzalandı.

Mesleki Eğitim Merkezi Hakkında

Ahlatcı Rafineri bünyesinde oluşturulan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen bina, Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Vali Dağlı, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde, Türkiye’deki ilk mesleki eğitim merkezinin açıldığını duyurdu. Dağlı, "Burada sanayinin içinde gençlerimiz haftada 4 gün mesleki eğitim alacak. Böylece, eğitim modelimiz gelişmiş olacak." dedi.

İş Dünyasındaki Katkılar

Dağlı, ayrıca merkezde eğitim görecek öğrencilerin belirlendiğini aktararak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Ahlatcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu merkez aracılığıyla sektördeki ara eleman ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra zanaatkarlığı yeniden canlandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Ahlatcı, kuyumculuğun 5 bin yıllık geçmişi olduğunu hatırlatarak, "Anadolu'nun en eski mesleklerinden biri olan kuyumculuğun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünüyorum. Bu projeyi, tarihi izleri geleceğe taşımak ve zanaatı modern eğitimle buluşturmak adına oldukça önemli görüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere Sağlanan Faydalar

Merkezde eğitim alacak 100 erkek ve 50 kız öğrencinin mezuniyet sonrası istihdam edileceği vurgulandı. Ahlatcı, eğitim görecek öğrencilere maddi destek sağlanacağını belirtti: "9-10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, 12'nci sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı kadar öğrenim desteği sağlayacağız."

Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere Kuyumculuk ve Takı Ustalığı Belgesi ile Meslek Lisesi Diploması verileceği de kaydedildi. Mezuniyet sonrası erkek çalışanlara bedelli askerlik ödemesi, kadın çalışanlara ise çeyiz desteği sunulacak.

İşbirlikleri ve Gelecek Planları

Törende ayrıca, Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı ile İl Müftülüğü arasında bir gençlik merkezinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik işbirliği protokolü de imzalandı.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Ahlatcı Holding yöneticileri de katıldı.

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk...

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk...

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk...

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk...

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk...

Çorum'da Ahlatcı Holding ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilecek Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi için Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Ahlatıcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

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